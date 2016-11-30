Суд Одессы арестовал двух должностных лиц Минобороны за взяточничество

Так, 25 ноября 2016 года правоохранители задержали правонарушителей в одном из одесских ресторанов при получении первой части неправомерной выгоды (по 5 тыс. с 15 предпринимателей) за продление договоров аренды контейнеров государственного предприятия, расположенных на рынке "7 километр". Всего планировалось получить до 20 тыс. долл. от 45 предпринимателей.

Отметим также, что во время обысков по месту жительства у одного из фигурантов дела, который до назначения на должность в августе 2016 года почти 10 лет считался безработным, правоохранителями найдены денежные средства в сумме 77 тыс. долл. и 20 тыс. евро, у другого подозреваемого - 47 тыс. долл. Сейчас на полученные средства наложен арест с целью последующей конфискации.

Таким образом, Приморским районным судом Одессы, который рассматривал дело в отношении указанных лиц в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины, подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы судом определена возможность внесения залога в размере 4 млн 134 грн каждому.