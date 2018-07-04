Суд не дозволив затримання та арешт екс-голови Держлісагентства

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Солом'янський районний суд Києва відмовив прокуратурі у наданні дозволу на затримання та арешт колишнього керівника Державного агентства лісових ресурсів за часів президентства Віктора Януковича, який підозрюється у незаконному отримання коштів в особливо великих розмірах. Відповідна ухвала міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

"В задоволенні клопотання прокурор п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Висоцької Н.В., про застосування заходів кримінального провадження, а саме про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – відмовити", - йдеться в ухвалі суду.

Варто зазначити, що підставою такого рішення, на думку суду, стала недоведеність з боку сторони обвинувачення ризиків перешкоджання слідству підозрюваним і не надання достатньої інформації щодо вжиття заходів з його розшуку.

Нагадаємо, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 27 листопада 2017 було надано дозвіл на затримання підозрюваного екс-посадовця Держлісагентства з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії вказаної ухвали закінчився 27 травня 2018.

За даними прокуратури, головою Держлісагентства за часів Януковича був Віктор Сівець. Він, відповідно до отриманої оперативної інформації, підтвердженої співробітниками Служби безпеки України, з метою подальшого ухилення від органів досудового розслідування, у лютому-березні 2014 року через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим виїхав на територію Російської Федерації, де, можливо, проживає на даний час.

Раніше, Кабінет міністрів України звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів України Христину Юшкевич.

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