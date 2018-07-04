Суд не разрешил задержание и арест экс-главы Гослесагентства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал прокуратуре в предоставлении разрешения на задержание и арест бывшего руководителя Государственного агентства лесных ресурсов во времена президентства Виктора Януковича, который подозревается в незаконном получении средств в особо крупных размерах. Соответствующее постановление содержится в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.
"В удовлетворении ходатайства прокурор пятого отдела управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Высоцкой Н.В., о применении мер уголовного производства, а именно о разрешении на задержание с целью привода подозреваемого для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей - отказать", - говорится в постановлении суда.
Стоит отметить, что основанием такого решения, по мнению суда, стала недоказанность со стороны обвинения рисков препятствование следствию подозреваемым и не предоставление достаточной информации о принятии мер по его розыску.
Напомним, что постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 27 ноября 2017 было предоставлено разрешение на задержание подозреваемого экс-чиновника Гослесагентства с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия указанного постановления закончился 27 мая 2018.
По данным прокуратуры, председателем Гослесагентства во времена Януковича был Виктор Сивец. Он, согласно полученной оперативной информации, подтвержденной сотрудниками Службы безопасности Украины, с целью дальнейшего уклонения от органов предварительного расследования, в феврале-марта 2014 через временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым выехал на территорию Российской Федерации, где, возможно, проживает в настоящее время.
Ранее Кабинет министров Украины уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристину Юшкевич.