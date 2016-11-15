Суд не допустив захисника підозрюваного держслужбовця до розгляду справи

За словами адвоката, Подільський районний суд міста Києва розглядає клопотання прокуратури №7 Подільського району про продовження тримання під вартою щодо головного спеціаліста Державної служби з питань ветеранів війни та учасників АТО Олександра Кота. Водночас, наголосила вона, суд не допустив її як захисника підозрюваного до розгляду клопотання прокуратури.

"Мене не допустили тільки через те, що я, на переконання суду, запізнилася на судове засідання. Але я взагалі не була про нього повідомлена, тому не можна вважати, що я прибула невчасно, я прибула як тільки дізналася про засідання", - пояснила юрист.

І нібито через її запізнення, сказала О.Штеренберг, її підзахисному надали державного адвоката.

"Я є адвокатом зазначеної особи, яка раніше не приймала участі у справі, у мене ордер, договір та свідоцтво про право займатись адвокатською діяльністю, на що, суд мене видворив з судового засідання і навіть намагався викликати охорону", - зазначила вона.

Наразі, продовжила О.Штеренберг, у судовому засіданні перерва, оскільки було заявлено відвід слідчому судді.

"Але в ньому (у відводі слідчого судді – ред.) безумовно буде відмовлено. Ми продовжимо слухати (клопотання про продовження тримання під вартою її клієнта – ред.) десь через 30-40 хв", - уточнила вона.

Захисник О.Кота все ж таки сподівається, що суд допустить її до розгляду цього клопотання, адже засідання відбувається у відкритому режимі.

Крім того, О.Штеренберг повідомила, що її підзахисного О.Кота підозрюють у тому, що він нібито отримав хабар.

"Є відеозапис того, як готувалась ця провокація і як він (О.Кот – ред.) категорично відмовився отримувати якісь пакети, які йому намагалися "всунути", - сказала вона.

Однак, підкреслила адвокат, зазначене відео не розглядається судом, а особа сидить вже за ґратами два місяці.

До того ж, зауважила О.Штеренберг, досі захист не може оскаржити першу ухвалу суду про обрання арешту для їхнього підзахисного, оскільки "прокурори саботують явку до апеляційного суду".

"Тобто вже місяць не можемо розглянути справу ще по першому продовженню… Грубо кажучи, людина вже відсиділа цей строк, а вони просто не приходять в апеляцію і ми не можемо розглянути. Таким чином порушуються права підозрюваного на апеляційне оскарження і на захист", - наголосила адвокат.