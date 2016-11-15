Суд не допустил защитника подозреваемого госслужащего к рассмотрению дела

По словам адвоката, Подольский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры №7 Подольского района о продлении содержания под стражей в отношении главного специалиста Государственной службы по вопросам ветеранов войны и участников АТО Александра Кота. В то же время, подчеркнула она, суд не допустил ее как защитника подозреваемого к рассмотрению ходатайства прокуратуры.

"Меня не допустили только потому, что я, по убеждению суда, опоздала на судебное заседание. Но я вообще не была о нем уведомлена, поэтому нельзя считать, что я прибыла вовремя, я прибыла как только узнала о заседании", - пояснила юрист.

И якобы из-за ее опоздания, сказала О.Штеренберг, ее подзащитному предоставили государственного адвоката.

"Я являюсь адвокатом указанного лица, ранее не принимала участия в деле, у меня ордер, договор и свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью, на что судья меня выдворил с судебного заседания и даже пытался вызвать охрану", - отметила она.

Сейчас продолжила О.Штеренберг, в судебном заседании перерыв, поскольку был заявлен отвод следственному судье.

"Но в нем (в отводе следователя судьи - ред.) безусловно будет отказано. Мы продолжим слушать (ходатайство о продлении содержания под стражей ее клиента - ред.) где-то через 30-40 мин", - уточнила она.

Защитник А.Кота все же надеется, что суд допустит ее к рассмотрению данного ходатайства, ведь заседание проходит в открытом режиме.

Кроме того, О.Штеренберг сообщила, что ее подзащитного А.Кота подозревают в том, что он якобы получил взятку.

"Есть видеозапись того, как готовилась эта провокация и как он (А.Кот - ред.) категорически отказался получать какие-то пакеты, которые ему пытались" всунуть ", - сказала она.

Однако, подчеркнула адвокат, указанное видео не рассматривается судом, а лицо сидит уже за решеткой два месяца.

К тому же, заметила О.Штеренберг, до сих пор защита не может обжаловать первое решение суда об избрании ареста для их подзащитного, поскольку "прокуроры саботируют явку в апелляционный суд".

"То есть уже месяц не можем рассмотреть дело еще по первому продолжению ... Грубо говоря, человек уже отсидел этот срок, а они просто не приходят в апелляцию и мы не можем рассмотреть. Таким образом нарушаются права подозреваемого на апелляционное обжалование и на защиту", - отметила адвокат.