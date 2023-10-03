Суд наклав арешт на майно обвинувачених у справі “Роттердам+”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно обвинувачених у справі “Роттердам+”, передає УНН з посиланням на ВАКС.
Цитата
“У вівторок, 3 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та наклала арешт на майно обвинувачених у справі “Роттердам+”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зокрема, суд наклав арешт:
на майно ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка:
• квартиру загальною площею 41,3 кв. м., розташовану у Києві;
• будинок загальною площею 243,2 кв. м., розташований у Київській області;
на майно колишнього гендиректора “ДТЕК Мережі” Івана Гелюха:
• квартиру загальною площею 81,90 кв. м., розташовану у Києві;
• квартиру загальною площею 72,4 кв. м., розташовану у Донецьку.
На майно колишнього гендиректора “ДТЕК Східенерго” Бориса Лісового:
• квартиру загальною площею 97,4 кв. м., розташовану у Києві;
• будинок загальною площею 219,6 кв.м.;
• 2 земельні ділянки.
Доповнення
У вересні 2022 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі “Роттердам+” та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення. Після рішення АП ВАКС, Керівник САП Олександр Клименко скасував рішення про закриття провадження.