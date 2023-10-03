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Суд наклав арешт на майно обвинувачених у справі “Роттердам+”

Суд наклав арешт на майно обвинувачених у справі “Роттердам+”

Київ • УНН

 • 1031067 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно обвинувачених у справі “Роттердам+”, передає УНН з посиланням на ВАКС.

Цитата

“У вівторок, 3 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та наклала арешт на майно обвинувачених у справі “Роттердам+”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зокрема, суд наклав арешт:

на майно ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка:

• квартиру загальною площею 41,3 кв. м., розташовану у Києві;

• будинок загальною площею 243,2 кв. м., розташований у Київській області;

на майно колишнього гендиректора “ДТЕК Мережі” Івана Гелюха:

• квартиру загальною площею 81,90 кв. м., розташовану у Києві;

• квартиру загальною площею 72,4 кв. м., розташовану у Донецьку.

На майно колишнього гендиректора “ДТЕК Східенерго” Бориса Лісового:

• квартиру загальною площею 97,4 кв. м., розташовану у Києві;

• будинок загальною площею 219,6 кв.м.;

• 2 земельні ділянки.

Доповнення

У вересні 2022 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі “Роттердам+” та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення. Після рішення АП ВАКС, Керівник САП Олександр Клименко скасував рішення про закриття провадження.

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