Суд наложил арест на имущество обвиняемых по делу "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество обвиняемых по делу “Роттердам+”, передает УНН со ссылкой на ВАКС.
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“Во вторник, 3 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и наложила арест на имущество обвиняемых по делу “Роттердам+”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в частности, суд наложил арест:
на имущество экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка:
• квартиру общей площадью 41,3 кв. м., расположенную в Киеве;
• дом общей площадью 243,2 кв. м., расположенный в Киевской области;
на имущество бывшего гендиректора “ДТЭК Сети” Ивана Гелюха:
• квартиру общей площадью 81,90 кв. м., расположенную в Киеве;
• квартиру общей площадью 72,4 кв. м., расположенную в Донецке.
На имущество бывшего гендиректора “ДТЭК Востокэнерго” Бориса Лисового:
• квартиру общей площадью 97,4 кв. м., расположенную в Киеве;
• дом общей площадью 219,6 кв.м.;
• 2 земельных участка.
Дополнение
В сентябре 2022 года НАБУ и САП завершили расследование по делу “Роттердам+” и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После решения АП ВАКС, Руководитель САП Александр Клименко отменил решение о закрытии производства.