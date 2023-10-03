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Суд наложил арест на имущество обвиняемых по делу "Роттердам+"

Суд наложил арест на имущество обвиняемых по делу "Роттердам+"

Киев • УНН

 • 1031064 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество обвиняемых по делу “Роттердам+”, передает УНН со ссылкой на ВАКС.

Цитата

“Во вторник, 3 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и наложила арест на имущество обвиняемых по делу “Роттердам+”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в частности, суд наложил арест:

на имущество экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка:

• квартиру общей площадью 41,3 кв. м., расположенную в Киеве;

• дом общей площадью 243,2 кв. м., расположенный в Киевской области;

на имущество бывшего гендиректора “ДТЭК Сети” Ивана Гелюха:

• квартиру общей площадью 81,90 кв. м., расположенную в Киеве;

• квартиру общей площадью 72,4 кв. м., расположенную в Донецке.

На имущество бывшего гендиректора “ДТЭК Востокэнерго” Бориса Лисового:

• квартиру общей площадью 97,4 кв. м., расположенную в Киеве;

• дом общей площадью 219,6 кв.м.;

• 2 земельных участка.

Дополнение

В сентябре 2022 года НАБУ и САП завершили расследование по делу “Роттердам+” и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После решения АП ВАКС, Руководитель САП Александр Клименко отменил решение о закрытии производства.

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