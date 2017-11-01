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Суд наголосив на неприпустимості "піар-акцій" на засіданні у справі розстрілу Майдану

Суд наголосив на неприпустимості "піар-акцій" на засіданні у справі розстрілу Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Суд закликав сторони-учасниці судового процесу утримуватись від влаштування "піар-акцій" під час розгляду в судовому засіданні клопотання Генпрокуратури щодо призначення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за обвинувачення екс-президента Віктора Януковича в організації і керуванні розстрілами на Майдані Незалежності в лютому 2014 року. Про це заявила слідчий суддя Печерського районного суду Києва Світлана Шапутько, передає кореспондент УНН.

"Кожна сторона хоче зробити піар. У вас, захист, є час для спілкування зі ЗМІ, у прокуратури – прес-служба, і Генеральний прокурор, які самі дуже добре можуть робити яскраві заяви, тому прошу припинити в суді робити цирк", - сказала С.Шапутько.

Зазначимо, що така заява пролунала після того, як сторона захисту В.Януковича заявила клопотання про необхідність озвучення в судовому засіданні кожної сторінки документів, які містяться в кримінальному проіважденні "для того щоб громадськість знала, про що йде мова".

"Доводити зміст кожного документа слідчий суддя не зобов'язаний", - наголосила С.Шапутько.

Нагадаємо, 1 листопада Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про дозвіл на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Українські Національні Новини

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