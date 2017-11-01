Суд заявил о недопустимости "пиар-акций" на заседании по делу расстрела на Майдане

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58715 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126420 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106521 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109100 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100543 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105395 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102574 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146046 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд заявил о недопустимости "пиар-акций" на заседании по делу расстрела на Майдане

Суд заявил о недопустимости "пиар-акций" на заседании по делу расстрела на Майдане

Киев  •  УНН

 • 9627 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Суд призвал стороны-участницы судебного процесса воздерживаться от устройства "пиар-акций" при рассмотрении в судебном заседании ходатайства Генпрокуратуры о назначении специального досудебного расследования в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами на Майдане Незалежности в феврале 2014 года. Об этом заявила следственный судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько, передает корреспондент УНН.

"Каждая сторона хочет сделать пиар. У вас, защита, есть время для общения со СМИ, у прокуратуры - пресс-служба и Генеральный прокурор, которые сами очень хорошо могут делать яркие заявления, поэтому прошу прекратить в суде делать цирк", - сказала С.Шапутько.

Отметим, что такое заявление прозвучало после того, как сторона защиты В.Януковича заявила ходатайство о необходимости озвучить в судебном заседании каждой страницы документов, содержащихся в уголовном проиважденни "для того чтобы общественность знала, о чем идет речь".

"Доводить содержание каждого документа следственный судья не обязан", - отметила С.Шапутько.

Напомним, 1 ноября Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

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