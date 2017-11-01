Суд заявил о недопустимости "пиар-акций" на заседании по делу расстрела на Майдане

"Каждая сторона хочет сделать пиар. У вас, защита, есть время для общения со СМИ, у прокуратуры - пресс-служба и Генеральный прокурор, которые сами очень хорошо могут делать яркие заявления, поэтому прошу прекратить в суде делать цирк", - сказала С.Шапутько.

Отметим, что такое заявление прозвучало после того, как сторона защиты В.Януковича заявила ходатайство о необходимости озвучить в судебном заседании каждой страницы документов, содержащихся в уголовном проиважденни "для того чтобы общественность знала, о чем идет речь".

"Доводить содержание каждого документа следственный судья не обязан", - отметила С.Шапутько.

Напомним, 1 ноября Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.