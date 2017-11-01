Суд заявил о недопустимости "пиар-акций" на заседании по делу расстрела на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Суд призвал стороны-участницы судебного процесса воздерживаться от устройства "пиар-акций" при рассмотрении в судебном заседании ходатайства Генпрокуратуры о назначении специального досудебного расследования в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами на Майдане Незалежности в феврале 2014 года. Об этом заявила следственный судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько, передает корреспондент УНН.
"Каждая сторона хочет сделать пиар. У вас, защита, есть время для общения со СМИ, у прокуратуры - пресс-служба и Генеральный прокурор, которые сами очень хорошо могут делать яркие заявления, поэтому прошу прекратить в суде делать цирк", - сказала С.Шапутько.
Отметим, что такое заявление прозвучало после того, как сторона защиты В.Януковича заявила ходатайство о необходимости озвучить в судебном заседании каждой страницы документов, содержащихся в уголовном проиважденни "для того чтобы общественность знала, о чем идет речь".
"Доводить содержание каждого документа следственный судья не обязан", - отметила С.Шапутько.
Напомним, 1 ноября Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.