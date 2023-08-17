Суд дозволив заочне слідство стосовно ексдиректора "Укрспецекспорту" Саламатіна

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про Дмитра Саламатіна.

Цитата

"15 серпня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання... про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт», а пізніше - генерального директора концерну «Укроборонпром», міністра оборони України та радника Президента України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У САП зазначають, що відповідне рішення слідчого судді "дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті".

Суть справи

Під час досудового розслідування, за даними САП, встановлено, що підозрюваний у період 2010-2012 років, обіймаючи посади генерального директора ДК «Укрспецекспорт» та генерального директора ДК «Укроборонпром», у змові з іншими особами, організував підготовку і підписання агентської угоди з компанією нерезидентом, низки додаткових угод та актів приймання виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про надані агентські послуги та стали підставою для сплати «агенту» понад 23,8 млн доларів США (понад 190 млн грн на момент вчинення злочину).

Досудове розслідування триває.