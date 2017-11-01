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Суд долучив до матеріалів "справи рюкзаків Авакова" рішення суду, в якому не виявили порушень

Суд долучив до матеріалів "справи рюкзаків Авакова" рішення суду, в якому не виявили порушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва Віталій Українець задовольнив клопотання сторони захисту і долучив до матеріалів справи рішення суду, яким визнано відсутність порушень з боку посадовців МВС під час тендерної процедури з закупівлі рюкзаків, передає кореспондент УНН.

"Слідством в основу підозри закладено неправомірно проведений державний тендер, який проводився МВС під час якого було проведено закупівлю рюкзаків", - сказав адвокат Анатолій Тарасюк.

За його словами, суд під час оскарження процедури тендеру встановив, що порушень під час процедури тендеру не було.

"Суд всебічно і повно розглянувши справу встановив що в даній процедурі торгів порушень з боку посадових осіб МВС не було допущено та відмовив у задоволенні позову. Таким чином це рішення (суду – ред.), яке набрало законної сили… спростовує обґрунтованість підозри", - сказав адвокат.

Під час засідання суд також долучив до матеріалів справи характеристики від керівництва та товаришів по службі у батальйоні "Київ-1", у складі якого служив Олександр Аваков у зоні проведення АТО.

Крім того суд долучив характеристику від ПАТ "Інвестор", де О.Аваков працює членом наглядової ради.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

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