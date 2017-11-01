Суд приобщил к материалам "дела рюкзаков Авакова" решение суда, в котором не обнаружили нарушений

"Следствием в основу подозрения заложено неправомерно проведенный государственный тендер, который проводился МВД во время которого было проведено закупку рюкзаков", - сказал адвокат Анатолий Тарасюк.

По его словам, суд при обжаловании процедуры тендера установил, что нарушений во время процедуры тендера не было.

"Суд всесторонне и полно рассмотрев установил что в данной процедуре торгов нарушений со стороны должностных лиц МВД не было допущено и отказал в удовлетворении иска. Таким образом это решение (суда - ред.), вступившее в законную силу... опровергает обоснованность подозрения", - сказал адвокат.

Во время заседания суд также приобщил к материалам дела характеристики от руководства и сослуживцев в батальоне "Киев-1", в составе которого служил Александр Аваков в зоне проведения АТО.

Кроме того, суд приобщил характеристику от ПАО "Инвестор", где А.Аваков становится членом наблюдательного совета.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").