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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 106496 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109077 просмотра

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11 марта, 13:46 • 107514 просмотра

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Суд приобщил к материалам "дела рюкзаков Авакова" решение суда, в котором не обнаружили нарушений

Суд приобщил к материалам "дела рюкзаков Авакова" решение суда, в котором не обнаружили нарушений

Киев  •  УНН

 • 10355 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Следственный судья Соломенского районного суда Киева Виталий Украинец удовлетворил ходатайство стороны защиты и приобщил к материалам дела решение суда, которым признано отсутствие нарушений со стороны должностных лиц МВД во время тендерной процедуры по закупке рюкзаков, передает корреспондент УНН.

"Следствием в основу подозрения заложено неправомерно проведенный государственный тендер, который проводился МВД во время которого было проведено закупку рюкзаков", - сказал адвокат Анатолий Тарасюк.

По его словам, суд при обжаловании процедуры тендера установил, что нарушений во время процедуры тендера не было.

"Суд всесторонне и полно рассмотрев установил что в данной процедуре торгов нарушений со стороны должностных лиц МВД не было допущено и отказал в удовлетворении иска. Таким образом это решение (суда - ред.), вступившее в законную силу... опровергает обоснованность подозрения", - сказал адвокат.

Во время заседания суд также приобщил к материалам дела характеристики от руководства и сослуживцев в батальоне "Киев-1", в составе которого служил Александр Аваков в зоне проведения АТО.

Кроме того, суд приобщил характеристику от ПАО "Инвестор", где А.Аваков становится членом наблюдательного совета.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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