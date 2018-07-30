Суд арештував члена банди, підозрюваного у стрілянині під Житомиром
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 липня. УНН. Корольовський райсуд Житомира обрав запобіжний захід для підозрюваного у стрілянині під Житомиром учасника злочинного угрупування у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Суд повністю задовольнив позицію прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу.
Сторона захисту обвинуваченого наполягала, що потерпілий та свідки давали покази під тиском поліції. Крім того, на руках підозрюваного не виявили порохових газів від вистрілів, що, на думку захисту, спростовує провину.
Підозрюваному інкримінують замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю.
Нагадаємо, поліцейські затримали двох членів - лідера та кілера - однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Двох жителів Дніпропетровської області підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинного наркоугрупування.