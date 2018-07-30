Суд арестовал члена банды, подозреваемого в стрельбе под Житомиром
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 30 июля. УНН. Корольовский райсуд Житомира избрал меру пресечения для подозреваемого в стрельбе под Житомиром участника преступной группировки в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Суд полностью удовлетворил позицию прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.
Сторона защиты обвиняемого настаивала, что потерпевший и свидетели давали показания под давлением полиции. Кроме того, на руках подозреваемого не обнаружили пороховых газов от выстрелов, что, по мнению защиты, опровергает вину.
Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство и незаконное обращение с оружием.
Напомним, полицейские задержали двух членов - лидера и киллера - одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Двух жителей Днепропетровской области подозревают в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке.