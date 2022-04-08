Створено онлайн-карту з адресами військових рф, які вбивали та мародерили у Бучі

Деталі

Активісти використали дані української розвідки, яка оприлюднила паспортні дані деяких солдатів. Карта під назвою Where do orcs come from? («Звідки приходять орки?»») створена за допомогою сервісу Google Maps.

Цитата

"Ми знаємо, де ви знаходитесь. Паспортні дані російської 64-ї мотострілецької бригади м'ясників у Бучі на картах Google. Дякуємо естонським гікам", - йдеться у дописі Кроса.

Автори з Естонії зазначили, що використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових на базі інформації ГУР МО України про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.

Карта за посиланням.