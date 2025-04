Создана онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче

Детали

Активисты использовали данные украинской разведки, которая обнародовала паспортные данные некоторых солдат. Карта под названием Where do orcs come from? ("Откуда приходят орки?") создана с помощью сервиса Google Maps.

Цитата

"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные российской 64-й мотострелковой бригады Мясников в Буче на картах Google. Спасибо эстонским гикам", - говорится в заметке Кросса.

Авторы из Эстонии отметили, что использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных на базе информации ГУР МО Украины о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады 35-й армии.

Карта доступна по ссылке.