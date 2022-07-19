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Створення реєстру терористичних організацій: Рада відправила законопроект на повторне перше читання

Створення реєстру терористичних організацій: Рада відправила законопроект на повторне перше читання

Київ • УНН

 • 134516 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект № 7349 щодо створення реєстру терористичних організацій. Про це повідомив у своєму Телеграм голова підкомітету з питань Регламенту ВР, народний депутат від “Слуги народу” Павло Фролов, передає УНН.

Цитата

“Відправили на повторне перше читання законопроект 7349 щодо створення реєстру терористичних організацій, який вестиме РНБО за пропозицією СБУ, та застосуванням санкцій до таких організацій, а також надання права Антитерористичному центру при СБУ та суб’єктам, які здійснюють боротьбу з тероризмом, отримувати та використовувати попередню інформацію про пасажирів міжнародних та внутрішніх рейсів”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

5 травня народні депутати внесли до Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом (7349).

Своєчасність законопроекту зумовлена тим, що наразі в країні є величезні ризики, серед іншого - стосовно здійснення саме організованих терористичних актів.

Зокрема, проектом закону вносяться зміни до Закону України “Про санкції”, якими передбачається включення терористичних організацій до суб’єктів, щодо яких можуть застосовуватися санкції з боку України, а також доповнення санкцій новими видами.

На думку авторів, ухвалення законопроекту сприятиме всебічному посиленню спроможностей загальнодержавної системи боротьби з тероризмом в умовах збройної агресії російської федерації.

Українські Національні Новини

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