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Студентів Київського університету ім. Т.Шевченка можуть нагодувати хлібом з пліснявими грибами

Київ • УНН

 • 9356 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Публічне акціонерне товариство “Київхліб” виграло тендер Київського національного університету імені Тараса Шевченка на поставку хлібопродуктів на суму більш ніж 500 тис. грн, передає УНН з посиланнями на дані ProZorro.

Предметом тендеру оголошено хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби. До участі у тендері подалися ПАТ “Київхліб” та фізична особа-підприємець Хохотва Іван Іванович.

Варто зауважити, що пропозиції учасників відрізнялися всього на 99 копійок. Оскільки 100% критерієм відбору переможця було визначено ціну, а Іван Хохотва запропонував свою продукції на 99 копійок дорожче, ніж ПАТ “Київхліб”, останній був обраний переможцем тендеру університету.

До речі, це не єдиний тендер, коли ПАТ “Київхліб” та Іван Хохотва розігрують між собою тендери. Так, під час закупівлі хлібопродуктів Київським міським клінічним госпіталем ветеранів війни на понад 300 тис. грн, переможцем був визначений Іван Хохотва, однак його пропозиція була відхилена через невідповіднсіть тендерної документації, і переможцем знову таки став ПАТ “Київхліб”.

За даними ресурсу “ProZorro”, нещодавно ПАТ “Київхліб” виграв тендер Київського національного університету імені Тараса Шевченка на поставку хліба, хлібопродуктів, хлібобулочних та кондитерських виробів на суму 511 тис. 73 грн.

Нагадаємо, у святошинських школах перевірять продукцію “Київхліба” на наявність пліснявих грибів.

Крім того, керівництво Київської обласної психоневрологічної лікарні № 2 скерувало до ПАТ “Київхліб” запит з вимогою надати роз’яснення з приводу оприлюднених результатів дослідження під час якого Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив у хлібних виробах “Київхлібу” плісняві гриби.

Як повідомляв УНН, наприкінці минулого року Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби у хлібних виробах “Київхлібу”

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