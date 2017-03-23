Студентов Киевского университета им. Т.Шевченко могут накормить хлебом с плесневыми грибами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Публичное акционерное общество "Киевхлеб" выиграло тендер Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на поставку хлебопродуктов на сумму более 500 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на данные ProZorro.
Предметом тендера объявлены хлебопродукты, свежеиспеченные хлебобулочные и кондитерские изделия. К участию в тендере допустили ПАО "Киевхлеб" и физическое лицо-предприниматель Хохотву Ивана Ивановича.
Стоит заметить, что предложения участников отличались всего на 99 копеек. Поскольку 100% критерием отбора победителя была определена цена, а Иван Хохотва предложил свою продукции на 99 копеек дороже, чем ПАО "Киевхлеб", последний был избран победителем тендера университета.
Кстати, это не единственный тендер, когда ПАО "Киевхлеб" и Иван Хохотва разыгрывают между собой тендеры. Так, при закупке хлебопродуктов Киевским городским клиническим госпиталем ветеранов войны на более чем 300 тыс. грн, победителем был определен Иван Хохотва, однако его предложение было отклонено из-за несоответствия тендерной документации, и победителем опять таки стало ПАО "Киевхлеб".
По данным ресурса "ProZorro", недавно ПАО "Киевхлеб" выиграло тендер Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на поставку хлеба, хлебопродуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий на сумму 511 тыс. 73 грн.
Напомним, в святошинських школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов.
Кроме того, руководство Киевской областной психоневрологической больницы № 2 направило в ПАО "Киевхлеб" запрос с требованием предоставить разъяснения по поводу обнародованных результатов исследования, во время которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил в хлебных изделиях "Киевхлеба" плесневые грибы.
Как сообщал УНН, в конце прошлого года Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы в хлебных изделиях "Киевхлеба".