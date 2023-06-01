Стрілянина в Одесі: кількість загиблих зросла

Деталі

За даними правоохоронців, стрілянина відбулася в Київському районі Одеси близько п’ятнадцятої години. Внаслідок перестрілки загинула жінка. Згодом, за даними поліції, в кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля «BMW».

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.

Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, в Одесі сталась стрілянина.