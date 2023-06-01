Стрельба в Одессе: количество погибших возросло

Детали

По данным правоохранителей, стрельба произошла в Киевском районе Одессы около пятнадцати часов. В результате перестрелки погибла женщина. Впоследствии, по данным полиции, в карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля «BMW».

Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между родственниками, которые находились в обоих автомобилях.

Продолжается осмотр места происшествия. Полные обстоятельства устанавливаются.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним

Как сообщал УНН, в Одессе произошла стрельба.