Стрельба в Одессе: количество погибших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Количество жертв перестрелки, которая произошла сегодня в Одессе, возросло до двух, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
Детали
По данным правоохранителей, стрельба произошла в Киевском районе Одессы около пятнадцати часов. В результате перестрелки погибла женщина. Впоследствии, по данным полиции, в карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля «BMW».
Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между родственниками, которые находились в обоих автомобилях.
Продолжается осмотр места происшествия. Полные обстоятельства устанавливаются.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Напомним
Как сообщал УНН, в Одессе произошла стрельба.