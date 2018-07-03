Стрілянина у центрі Києва: поліція розглядає версію замовного вбивства
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Правоохоронці розглядають декілька версій вбивства, скоєного в центрі Києва у вівторок. Про це під час брифінгу заявив голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Поки на місці працює слідча група, експерти-криміналісти. Відпрацьовуємо кілька версій. Поки це попередня інформація”, — сказав Крищенко.
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За його словами, однією з версій нападу поліція розглядає конфлікт між постраждалим та нападником.
“Безперечно, одна з версій — це вбивство на замовлення також. Але це буде вже після встановлення особистості потерпілого, його зв’язків, відпрацювання його життя”, — сказав голова ГУ НП Києва.
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Нагадаємо, стрілянина сталася сьогодні після обіду біля ресторану на вулиці Великій Васильківській: на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.