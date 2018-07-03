Стрельба в центре Киева: полиция рассматривает версию заказного убийства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Правоохранители рассматривают несколько версий убийства, совершенного в центре Киева во вторник. Об этом во время брифинга заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"Пока на месте работает следственная группа, эксперты-криминалисты. Отрабатываем несколько версий. Пока это предварительная информация", - сказал Крищенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба в центре Киева: личность потерпевшего установлена
По его словам, одной из версий нападения полиция рассматривает конфликт между пострадавшим и нападающим.
"Безусловно, одна из версий - это заказное убийство тоже. Но это будет уже после установления личности потерпевшего, его связей, отработки его жизни", - сказал глава ГУ НП Киева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина, в которого стреляли в центре Киева, умер
Напомним, стрельба произошла сегодня после обеда возле ресторана на улице Большой Васильковской: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.