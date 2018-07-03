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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 87830 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112961 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133844 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140671 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 177752 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155638 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142749 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 188048 просмотра

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Стрельба в центре Киева: полиция рассматривает версию заказного убийства

Стрельба в центре Киева: полиция рассматривает версию заказного убийства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Правоохранители рассматривают несколько версий убийства, совершенного в центре Киева во вторник. Об этом во время брифинга заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН

"Пока на месте работает следственная группа, эксперты-криминалисты. Отрабатываем несколько версий. Пока это предварительная информация", - сказал Крищенко.

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По его словам, одной из версий нападения полиция рассматривает конфликт между пострадавшим и нападающим.

"Безусловно, одна из версий - это заказное убийство тоже. Но это будет уже после установления личности потерпевшего, его связей, отработки его жизни", - сказал глава ГУ НП Киева.

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Напомним, стрельба произошла сегодня после обеда возле ресторана на улице Большой Васильковской: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.

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