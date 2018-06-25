Стрілянина у київському кафе: власнику загрожує до 15 років неволі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Прокуратура оголосила про підозру директору кафе, який застрелив відвідувача та поранив ще одного. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва №5, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 60-річному директору кафе, який відкрив стрілянину по відвідувачам. Мова йде про скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій особі), ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (закінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті двох і більше осіб), що визначає покарання від 7 до 15 років ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.

Інцидент стався близько 23:00 вечора 23 червня в Оболонському районі столиці.

Між двома чоловіками, які відпочивали у кафе, та підозрюваним виник конфлікт, під час якого останній взяв пістолет та здійснив вісім пострілів у бік кривдників. Внаслідок стрілянини один з відвідувачів, 29-річний мешканець м. Запоріжжя, загинув на місці. Його товариш із тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого вогнепального поранення грудей був доставлений до лікарні.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, постраждалому внаслідок стрілянини у кафе Києва зробили операцію.

Як повідомляв УНН, у кафе на Оболонській набережній спалахнув конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї. Власник закладу відкрив вогонь, у результаті чого одна людина загинула, ще одна — отримала поранення.

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