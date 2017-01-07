Стрілок в аеропорту Флориди мав проблеми з психікою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Стрілок в аеропорту Флориди Естебан Сантьяго проходив курс лікування проблем з психікою. Про це NBC News повідомили джерела в федеральних правоохоронних органах США, передає УНН.
За даними журналістів, у листопаді 2016 року Е.Сантьяго прийшов в офіс ФБР у Анкориджі, штат Аляска, стверджуючи, що його розум контролюється розвідкою США і що ЦРУ змушує його дивитися відео про “Ісламську державу”. За словами джерел, чоловік добровільно погодився пройти лікування у психіатричному закладі.
Свідок трагедії в аеропорту Марк розповів MSNBC, що після стрілянини Е.Сантьяго викинув зброю і сам ліг на землю. Приблизно через хвилину на місце прибув перший правоохоронець.
Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.
В результаті стрілянини загинуло п’ять осіб, також вісім зазнали поранень, наразі їх госпіталізовано.