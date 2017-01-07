Стрілок в аеропорту Флориди мав проблеми з психікою

За даними журналістів, у листопаді 2016 року Е.Сантьяго прийшов в офіс ФБР у Анкориджі, штат Аляска, стверджуючи, що його розум контролюється розвідкою США і що ЦРУ змушує його дивитися відео про “Ісламську державу”. За словами джерел, чоловік добровільно погодився пройти лікування у психіатричному закладі.

Свідок трагедії в аеропорту Марк розповів MSNBC, що після стрілянини Е.Сантьяго викинув зброю і сам ліг на землю. Приблизно через хвилину на місце прибув перший правоохоронець.

Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.

В результаті стрілянини загинуло п’ять осіб, також вісім зазнали поранень, наразі їх госпіталізовано.