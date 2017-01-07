Стрелок в аэропорту Флориды имел проблемы с психикой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Стрелок в аэропорту Флориды Эстебан Сантьяго проходил курс лечения проблем с психикой. Об этом NBC News сообщили источники в федеральных правоохранительных органах США, передает УНН.
По данным журналистов, в ноябре 2016 Э.Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже, штат Аляска, утверждая, что его ум контролируется разведкой США и ЦРУ заставляет его смотреть видео "Исламское государство". По словам источников, человек добровольно согласился пройти лечение в психиатрическом учреждении.
Свидетель трагедии в аэропорту Марк рассказал MSNBC, что после стрельбы Э.Сантьяго выбросил оружие и сам лег на землю. Примерно через минуту на место прибыл первый милиционер.
Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.
В результате стрельбы погибли пять человек, также восемь получили ранения, пока они госпитализированы.