Стрибунка у висоту Магучіх стала призеркою турніру в Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Банській Бистриці (Словаччині) відбулися традиційні міжнародні змагання зі стрибків у висоту Банськобистрицька латка. Україну на змаганнях представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Деталі
Магучіх приїхала до Словаччині у статусі чинної переможниці турніру. Саме тут вона стрибнула історичні не лише для України, а й для всього світу 2,06 м.
Українка впевнено долала висоту за висотою, включно з найкращим результатом сезону – 1,96 м. Була вона близькою й до того, щоб стрибнути ще й на 1,99 м, проте планка цього разу не встояла. Натомість підкорити її, перемогти й очолити світовий топ-лист сезону вдалося австралійці Елеонорі Паттерсон, а Магучіх друга.
Ірина Геращенко повернулася із найкращим результатом сезону – 1,93 м. Це принесло їй сьому сходинку.
Доповнення
У змаганнях серед чоловіків Україну представляли Андрій Проценко й Олег Дорощук. Проценко став четвертим, а Дорощук – сьомим.