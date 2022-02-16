Прыгунья в высоту Магучих стала призером турнира в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Банской Быстрице (Словакии) состоялись традиционные международные соревнования по прыжкам в высоту Банскобыстрицкого латка. Украину на соревнованиях представляли Ярослава Магучіх и Ирина Геращенко, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Детали
Магучих приехала в Словакию в статусе действующей победительницы турнира. Именно здесь она прыгнула исторические не только для Украины, но и для всего мира 2,06 м.
Украинка уверенно преодолевала высоту за высотой, включительно с лучшим результатом сезона - 1,96 м. Она была близка к тому, чтобы прыгнуть еще и на 1,99 м, однако планка в этот раз не устояла. Зато подчинить ее, победить и возглавить мировой топ-лист сезона удалось австралийке Элеоноре Паттерсон, а Магучих вторая.
Ирина Геращенко вернулась с лучшим результатом сезона - 1,93 м. Это принесло ей седьмую ступень.
Дополнение
В соревнованиях среди мужчин Украину представляли Андрей Проценко и Олег Дорощук. Проценко стал четвертым, а Дорощук - седьмым.