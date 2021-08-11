Страхова компанія ARX - лідер страхового ринку 2021

За підсумками першого півріччя 2021 року компанія ризикового страхування ARX залишається № 1 компанією на страховому ринку України. ARX зібрала понад 1,6 млрд грн страхових премій, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і стала № 1 компанією за зібраними страховими преміями.

Сумарний чистий прибуток двох компаній сягнув 144 млн грн.

Сума виплат становила 603 млн грн, що на 30% більше, ніж у 2020 році. Понад 4 млн грн виплат у день отримують клієнти! У середньому, компанія виплачує понад 100 млн за місяць клієнтам, а основними категоріями залишаються КАСКО, автоцивілка та медицина.

ARX лідирує в сегменті КАСКО та впевнено приростає в зборах по автоцивілці (ОСЦПВ), а також входить в топ-5 компаній українського ринку з медичного страхування.

“Ми завжди прагнемо бути кращою компанією для своїх клієнтів, співробітників, акціонерів і суспільства, у якому живемо. Ми продовжуємо виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами, утримуючи перше місце по ринку — і високо цінуємо довіру та рівень покладеної відповідальності”, - сказав голова правління ARX Андрій Перетяжко.