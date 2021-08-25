Столиця випередила усю Київську область за кількістю ДТП на вихідних

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“Патрульні Києва за вихідні оформили 242 ДТП без травмованих і заявлено 26 ДТП з потерпілими ”, — повідомили в патрульній поліції.

Додамо

У Київській області за минулі вихідні, 21-24 серпня, сталося 182 дорожньо-транспортні пригоди, п'ятеро людей загинули.

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП — з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).