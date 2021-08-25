Столица опередила всю Киевскую область по количеству ДТП на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве за минувшие выходные, 21-24 августа, произошло 268 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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"Патрульные Киева за выходные оформили 242 ДТП без травмированных и заявлено 26 ДТП с пострадавшими", - сообщили в патрульной полиции.
Добавим
В Киевской области за минувшие выходные, 21-24 августа, произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, пять человек погибли.
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).