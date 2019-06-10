Столичного поліцейського затримали на одержанні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Києві, спільно з працівниками Київського міського управління ДВБ Нацполіції України на одержанні неправомірної вигоди затримано старшого слідчого Печерського управління поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокураутри міста Києва.
Як встановлено досудовим розслідуванням, правоохоронець висловив громадянину вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом виявлення ножа та предмета, схожого на кастет.
У суботу, 8 червня, під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 13 400 гривень правоохоронця затримали біля ресторану на території Києво-Святошинського району Київської області.
На даний час поліцейському повідомлено про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Як повідомляв УНН, ДБР перевіряє посадовців Міноборони з приводу розтрати військового майна у Львові.