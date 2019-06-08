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ДБР перевіряє посадовців Міноборони з приводу розтрати військового майна у Львові

ДБР перевіряє посадовців Міноборони з приводу розтрати військового майна у Львові

Київ • УНН

 • 8189 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. ДБР перевіряє законність будівництва на території військового містечка у Львові, вірогідно, здійсненого при зловживанні своїм службовим становищем посадовцями з Міноборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

“Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, здійснюють досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами одного з відомств Міністерства оборони України, підроблення документів, розтрати військового майна та недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 та ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, при укладенні договору про користування земельною ділянкою, що належить Міністерству оборони України, посадові особи одного з відомств вийшли за межі наданих їм повноважень. Внаслідок зловживань земельна ділянка на території військового містечка № 1, по вулиці Княгині Ольги 1-5 у Львові вибула із володіння законного користувача та була передана у розпорядження суб’єктам господарювання під забудову. Ринкова вартість даної земельної ділянки становить понад 45 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження за ухвалою слідчого судді накладено арешт на земельну ділянку із забороною проведення на ній будь-яких підготовчих чи будівельних робіт як забудовнику, так і будь-яким третім особам.

“На даний час тривають слідчі дії з метою проведення всебічного, повного і об’єктивного розслідування, а також встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності”, — резюмували у прес-службі ДБР.

Нагадаємо, ДБР з’ясовує обставини ДТП за участю поліцейського, у якій травмувався 10-річний хлопчик.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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