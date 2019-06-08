ГБР проверяет должностных лиц Минобороны по поводу растраты военного имущества во Львове

“Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляющих досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из ведомств Министерства обороны Украины, подделка документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службе, причинившее существенный вред (ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны Украины, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий. В результате злоупотреблений земельный участок на территории военного городка № 1, по улице Княгини Ольги 1-5 во Львове выбыла из владения законного пользователя и была передана в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 45 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что в ходе досудебного расследования данного уголовного производства по решению следственного судьи наложен арест на земельный участок с запретом проведения на ней каких-либо подготовительных или строительных работ как застройщику, так и любым третьим лицам.

“В настоящее время проводятся следственные действия с целью проведения всестороннего, полного и объективного расследования, а также установления виновных лиц и привлечения их к ответственности”, — резюмировали в пресс-службе ГБР.

Напомним, ГБР выясняет обстоятельства ДТП с участием полицейского, в которой травмировался 10-летний мальчик.