Столичного полицейского задержали на получении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Киеве совместно с работниками Киевского городского управления ДВБ Нацполиции Украины на получении неправомерной выгоды задержано старшего следователя Печерского управления полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокураутры города Киева.
Как установлено досудебным расследованием, правоохранитель выразил гражданину требование о передаче ему неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США за непривлечение последнего к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства по факту обнаружения ножа и предмета, похожего на кастет.
В субботу, 8 июня, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 13400 гривен правоохранителя задержали у ресторана на территории Киево-Святошинского района Киевской области.
В настоящее время полицейскому сообщено о подозрении по предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Как сообщал УНН, ГБР проверяет должностных лиц Минобороны по поводу растраты военного имущества во Львове .