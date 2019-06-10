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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106218 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134628 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143276 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129969 просмотра

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Столичного полицейского задержали на получении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства

Столичного полицейского задержали на получении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства

Киев  •  УНН

 • 8397 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Киеве совместно с работниками Киевского городского управления ДВБ Нацполиции Украины на получении неправомерной выгоды задержано старшего следователя Печерского управления полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокураутры города Киева.

Как установлено досудебным расследованием, правоохранитель выразил гражданину требование о передаче ему неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США за непривлечение последнего к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства по факту обнаружения ножа и предмета, похожего на кастет.

В субботу, 8 июня, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 13400 гривен правоохранителя задержали у ресторана на территории Киево-Святошинского района Киевской области.

В настоящее время полицейскому сообщено о подозрении по предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Как сообщал УНН, ГБР проверяет должностных лиц Минобороны по поводу растраты военного имущества во Львове .

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