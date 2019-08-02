Столичний метрополітен відновив роботу у звичайному режимі

“Увага! Рух поїздів відновлено, станції працюють у звичайному режимі”, — вказано у повідомленні столичної підземки.

Варто додати, що раніше у метрополітені повідомили, що: “Станцію “Хрещатик” зачинено на вхід та вихід для пасажирів з технічних причин. Також на вхід та вихід не працюють станції “Університет” і “Театральна”.

У підземці столиці додали, що рух по червоній лінії було організовано від станції “Академмістечко” до станції “Вокзальна” і від станції “Арсенальна” до станції “Лісова”.