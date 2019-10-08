Столичний академічний театр опери і балету витратить на реставрацію 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. 7 жовтня в системі Prozorro у розділі “Архітектурні, інженерні та планувальні послуги” з’явився тендер на “виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи на фасадах та покрівлі державного підприємства “Національний академічний театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка”, передає УНН з посиланням на офіційний сайт держзакупівель.
Очікувана вартість тендеру складає 1,5 мільйони гривень. Останній строк подачі тендерних пропозицій — 23 жовтня. Аукціон почнеться вже 24 жовтня. Строк кінцевого виконання робіт — 31 грудня.
Нагадаємо, 27 серпня торгово-офісний центр “Арена Сіті”, що у Києві, який має площю 976,3 квадратних метри — виставили на аукціон. Початкову ціну лота встановлено — 65 мільйонів гривень без ПДВ. Сам аукціон провели 30 вересня.
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