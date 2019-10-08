Столичний академічний театр опери і балету витратить на реставрацію 1,5 млн гривень

Очікувана вартість тендеру складає 1,5 мільйони гривень. Останній строк подачі тендерних пропозицій — 23 жовтня. Аукціон почнеться вже 24 жовтня. Строк кінцевого виконання робіт — 31 грудня.

Нагадаємо, 27 серпня торгово-офісний центр “Арена Сіті”, що у Києві, який має площю 976,3 квадратних метри — виставили на аукціон. Початкову ціну лота встановлено — 65 мільйонів гривень без ПДВ. Сам аукціон провели 30 вересня.

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