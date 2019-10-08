Столичный академический театр оперы и балета потратит на реставрацию 1,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. 7 октября в системе Prozorro в разделе "Архитектурные, инженерные и планировочные услуги" появился тендер на "изготовление проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на фасадах и кровли государственного предприятия" Национальный академический театр оперы и балета им. Т. Г. Шевченко", передает УНН со ссылкой на официальный сайт госзакупок.
Ожидаемая стоимость тендера составляет 1,5 миллиона гривен. Последний срок подачи тендерных предложений — 23 октября. Аукцион начнется уже 24 октября. Срок конечного выполнения работ — 31 декабря.
Напомним, 27 августа торгово-офисный центр “Арена Сити”, в Киеве, который имеет площадь 976,3 квадратных метра — выставили на аукцион. Начальная цена лота была установлена — 65 млн гривен без НДС. Сам аукцион провели 30 сентября.
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