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Столичный академический театр оперы и балета потратит на реставрацию 1,5 млн гривен

Киев • УНН

 • 16946 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. 7 октября в системе Prozorro в разделе "Архитектурные, инженерные и планировочные услуги" появился тендер на "изготовление проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на фасадах и кровли государственного предприятия" Национальный академический театр оперы и балета им. Т. Г. Шевченко", передает УНН со ссылкой на официальный сайт госзакупок.

Столичный академический театр оперы и балета потратит на реставрацию 1,5 млн гривен

Ожидаемая стоимость тендера составляет 1,5 миллиона гривен. Последний срок подачи тендерных предложений — 23 октября. Аукцион начнется уже 24 октября. Срок конечного выполнения работ — 31 декабря.

Напомним, 27 августа торгово-офисный центр “Арена Сити”, в Киеве, который имеет площадь 976,3 квадратных метра — выставили на аукцион. Начальная цена лота была установлена — 65 млн гривен без НДС. Сам аукцион провели 30 сентября.

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