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Столичні правоохоронці виявили у чоловіка 46 гранат

Столичні правоохоронці виявили у чоловіка 46 гранат

Київ • УНН

 • 6032 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці під час обшуку виявили у автомобілі і помешканні чоловіка арсенал боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

"Київською місцевою прокуратурою №5 спільно з працівниками Оболонського УП ГУНП у м. Києві викрито та затримано чоловіка, який незаконно придбав та зберігав у своєму помешканні та автомобілі бойові припаси… Під час огляду автомобіля марки "Ford Transit" та помешкання, де проживав останній, правоохоронці виявили та вилучили 1906 набоїв до вогнепальної зброї, 46 гранат тощо", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що за даними слідства, приблизно у грудні 2016 року, перебуваючи у зоні проведення АТО, чоловік незаконно придбав бойові припаси, які в подальшому зберігав у себе.

"На даний час процесуальним керівником у кримінальному провадженні вказаній особі повідомлено про підозру за ч.1 ст.263 КК України (зберігання, придбання, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - уточнюється також у повідомленні.

Як повідомляв УНН, столичні поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві та розчленуванні киянина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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