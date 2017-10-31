Столичные правоохранители обнаружили у мужчины 46 гранат

"Киевской местной прокуратурой №5 совместно с работниками Оболонского УП ГУНП в г.Киеве разоблачен и задержан мужчина, который незаконно приобрел и хранил в своем доме и автомобиле боеприпасы... Во время осмотра автомобиля марки "Ford Transit" и помещения, где проживал последний, правоохранители обнаружили и изъяли 1906 патронов к огнестрельному оружию, 46 гранат и т.д.", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что по данным следствия, примерно в декабре 2016 года, находясь в зоне проведения АТО, мужчина незаконно приобрел боеприпасы, которые в дальнейшем хранил у себя.

"В настоящее время процессуальным руководителем в уголовном производстве указанному лицу сообщено о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины (хранение, приобретение, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - уточняется также в сообщении.

Как сообщал УНН, столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении киевлянина.