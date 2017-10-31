Столичные правоохранители обнаружили у мужчины 46 гранат

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33812 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100341 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151916 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114680 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115452 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111903 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103858 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106927 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103445 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Столичные правоохранители обнаружили у мужчины 46 гранат

Столичные правоохранители обнаружили у мужчины 46 гранат

Киев  •  УНН

 • 6028 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Столичные правоохранители во время обыска обнаружили в автомобиле и помещении мужчины арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"Киевской местной прокуратурой №5 совместно с работниками Оболонского УП ГУНП в г.Киеве разоблачен и задержан мужчина, который незаконно приобрел и хранил в своем доме и автомобиле боеприпасы... Во время осмотра автомобиля марки "Ford Transit" и помещения, где проживал последний, правоохранители обнаружили и изъяли 1906 патронов к огнестрельному оружию, 46 гранат и т.д.", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что по данным следствия, примерно в декабре 2016 года, находясь в зоне проведения АТО, мужчина незаконно приобрел боеприпасы, которые в дальнейшем хранил у себя.

"В настоящее время процессуальным руководителем в уголовном производстве указанному лицу сообщено о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины (хранение, приобретение, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - уточняется также в сообщении.

Как сообщал УНН, столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении киевлянина.

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