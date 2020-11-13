Степанов відмовляється від посади депутата в Одеську облраду

Так, на питання про те, чи планує він стати депутатом, Степанов, який балотувався до одеської облради, відповів: “Не планую”.

“Закон мені дозволяє (поєднувати посаду міністра з роботою депутатом — ред.), але я вважаю, що треба добре робити щось одне”, — пояснив він.

Нагадаємо, Максим Степанов у вересні погодився очолити список партії “Слуга народу” в Одеську обласну раду.



Раніше міністр заявляв, що його участь у місцевих виборах не вплине на його роботу в міністерстві.