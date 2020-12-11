Степанов: в українських лікарнях перебувають близько 28 тис. пацієнтів з COVID-19

"У нас дещо стабілізувалась ситуація по хворих на COVID-19, по кількості захворівших кожного дня. Але все рівно медична система працює у достатньо напруженому режимі. Біля 28 тис. хворих зараз перебувають у лікарнях. Якщо бути точним - 27 тис. 708 пацієнтів, які знаходяться на ранок у наших лікарнях. І тому ми додаємо лікарні, збільшуємо кількість ліжок, які ми додаємо до лікування хворих на COVID-19. І зрозуміло, що ці лікарні, які ми додаємо, які визначаються, відразу входження їх у лікування хворих на COVID-19 - потребує певний період часу після того, щоб коли ми визначились щодо їх заключення договорів Національної служби здоров’я, щоб вони почали отримувати відповідні кошти", - сказав Степанов.

Він зазначив, що також потрібен час на обладнання лікарень і появу необхідної кількості фахівців - інфекціоністів, анестезіологів.

"Ми зараз знаходимося на війні з "ковідом", а вона не йде по плану, як і будь-яка війна. Неможливо спланувати наперед, як це все буде", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні вже 872 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 514.