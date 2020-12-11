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Степанов: в українських лікарнях перебувають близько 28 тис. пацієнтів з COVID-19

Степанов: в українських лікарнях перебувають близько 28 тис. пацієнтів з COVID-19

Київ • УНН

 • 14361 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні, станом на ранок, у лікарнях перебувають 27 тис. 708 пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, тому у Міністерстві охорони здоров'я збільшують кількість лікарень для лікування хворих. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

"У нас дещо стабілізувалась ситуація по хворих на COVID-19, по кількості захворівших кожного дня. Але все рівно медична система працює у достатньо напруженому режимі. Біля 28 тис. хворих зараз перебувають у лікарнях. Якщо бути точним - 27 тис. 708 пацієнтів, які знаходяться на ранок у наших лікарнях. І тому ми додаємо лікарні, збільшуємо кількість ліжок, які ми додаємо до лікування хворих на COVID-19. І зрозуміло, що ці лікарні, які ми додаємо, які визначаються, відразу входження їх у лікування хворих на COVID-19 - потребує певний період часу після того, щоб коли ми визначились щодо їх заключення договорів Національної служби здоров’я, щоб вони почали отримувати відповідні кошти", - сказав Степанов.

Він зазначив, що також потрібен час на обладнання лікарень і появу необхідної кількості фахівців - інфекціоністів, анестезіологів.

"Ми зараз знаходимося на війні з "ковідом", а вона не йде по плану, як і будь-яка війна. Неможливо спланувати наперед, як це все буде", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні вже 872 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 514.

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