Степанов: в украинских больницах находятся около 28 тыс. пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине, по состоянию на утро, в больницах находятся 27 тыс. 708 пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, поэтому в Министерстве здравоохранения увеличивают количество больниц для лечения больных. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"У нас несколько стабилизировалась ситуация по больных COVID-19, по количеству заболевших каждый день. Но все равно медицинская система работает в достаточно напряженном режиме. Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным - 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19. И понятно, что эти больницы, которые мы добавляем, которые определяются сразу, вхождение их, для лечения больных COVID-19 - требует определенный период времени после того, чтобы когда мы определились по их заключению договоров Национальной службы здоровья, чтобы они начали получать соответствующие средства", - сказал Степанов.
Он отметил, что также необходимо время на оборудование больниц и появление необходимого количества специалистов - инфекционистов, анестезиологов.
"Мы сейчас находимся на войне с "ковидом", а она не идет по плану, как и любая война. Невозможно спланировать заранее, как это все будет", - добавил министр.
Напомним, в Украине уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514.