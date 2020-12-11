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3 марта, 21:00 • 71780 просмотра

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Степанов: в украинских больницах находятся около 28 тыс. пациентов с COVID-19

Степанов: в украинских больницах находятся около 28 тыс. пациентов с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14357 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине, по состоянию на утро, в больницах находятся 27 тыс. 708 пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, поэтому в Министерстве здравоохранения увеличивают количество больниц для лечения больных. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"У нас несколько стабилизировалась ситуация по больных COVID-19, по количеству заболевших каждый день. Но все равно медицинская система работает в достаточно напряженном режиме. Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным - 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19. И понятно, что эти больницы, которые мы добавляем, которые определяются сразу, вхождение их, для лечения больных COVID-19 - требует определенный период времени после того, чтобы когда мы определились по их заключению договоров Национальной службы здоровья, чтобы они начали получать соответствующие средства", - сказал Степанов.

Он отметил, что также необходимо время на оборудование больниц и появление необходимого количества специалистов - инфекционистов, анестезиологов.

"Мы сейчас находимся на войне с "ковидом", а она не идет по плану, как и любая война. Невозможно спланировать заранее, как это все будет", - добавил министр.

Напомним, в Украине уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514.

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