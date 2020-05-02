Степанов розповів, скільки коштує тестування на COVID-19 та кому його роблять
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Україні ПЛР-тестування на COVID-19 робиться безкоштовно, а самі тести проводяться для чітко встановлених категорій людей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Тестування, яке робиться відповідними лабораторіями (ПЛР-тестування) - безкоштовне. У нас тестуються люди, які мають симптоми коронавірусу – це перша категорія, якщо є підтверджений випадок коронавірусної хвороби - відразу тестуються люди, які перебували з ними у близькому контакті. Були внесені зміни до алгоритму і тестуються всі медичні працівники, які працюють з COVID-19, вони тестуються раз на п’ять днів, також тестуються всі пацієнти без виключення, які хворіють на пневмонію", - зазначив він.
Окрім того, за його словами, найбільша кількість тестувань з початку пандемії була зроблена у місті Києві.
"На сьогоднішній день найбільша кількість тестів була зроблена у місті Києві, близько 19 тисяч, а також Чернівецька область та Івано-Франківська області", - додав Степанов.
Нагадаємо, станом на ранок в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 – летальні.