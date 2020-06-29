Степанов пояснив, як працює скасування обов’язкової самоізоляції для приїжджих

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Після перетину кордону або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території особи, які мають негативний ПЛР-тест, можуть не проходити самоізоляцію. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день у нас самоізоляцію або обсервацію не повинні проходити виключно діти, які приїжджають з тимчасово окупованих територій здавати ЗНО або вступати до українських вузів", - сказав Степанов.

З його слів, що стосується змін, внесених на останньому засіданні Кабінету міністрів – уряд дозволив, якщо людина приїжджає відповідно з тимчасово окупованих територій, або приїжджає з-за кордону, з так званої "червоної" зони, треба встановити додаток "Дій вдома", почати проходити самоізоляцію.

"Але якщо на території України вони здадуть ПЛР-тест, який виявиться негативним, в такому випадку самоізоляцію їм проходити не потрібно", - сказав міністр.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 646 осіб.

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