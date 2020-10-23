Степанов назвав правила безпеки, яких необхідно дотримуватися на виборчій дільниці

“Усі особи, які забезпечують виборчий процес та перебувають у приміщенні виборчої комісії для голосування, зобов’язані бути одягнуті у захисну маску або респіратор та в захисний щиток. Ми говоримо про всіх людей — це і члени виборчої комісії, спостерігачі, поліцейські, працівники закладів, установ, які приймають безпосередню участь у процесі голосування”, — зазначив він.

За його словами, у разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати працювати, якщо в них немає ознак респіраторного захворювання або вони не мали контакту з виявленим хворим на COVID-19 без засобів захисту.

“Під час голосування виборцю необхідно самостійно, не передаючи документ у руки члена виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство. При цьому виборець особисто перегортає сторінку документу для повного ознайомлення його даних з членами виборчої комісії. Не треба передавати документ в руки”, — додав Степанов.

Міністр наголосив, що на кожній виборчій дільниці повинні бути встановлені урни для використаних засобів індивідуального захисту, які треба обов’язково потім утилізувати, і це повинно відбуватися у спеціальному приміщенні.

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“На спеціальних виборчих дільницях можуть встановлюватися додаткові протиепідемічні заходи відповідно до встановленого режиму перебування. Спеціальні виборчі дільниці, які утворені в стаціонарах закладів охорони здоров’я, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчих комісій, офіційним спостерігачам, поліцейським та іншим особам, які забезпечують виборчий процес, перебувають у приміщенні виборчої комісії, рекомендується не пізніше, ніж за 72 години до дня виборів пройти ПЛР-тестування на COVID-19”, — підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, людям, які від COVID-19 лікуються амбулаторно або з підозрою на нього перебувають на самоізоляції, необхідно попередити про це виборчу комісію та надати довідку від сімейного лікаря для підтвердження.

Також повідомлялося, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав правила, яких необхідно дотримуватися під час візиту на виборчу дільницю 25 жовтня під час голосування, та наголосив на важливості цих правил.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Певний час точилися чутки про вірогідність їх перенесення, проте наразі вибори таки мають відбутися цього числа.

Тим часом лідерами за показниками зараження коронавірусом залишаються: столичний регіон, Харківська, Одеська області.

Окрім того, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що не виключають спалах COVID-19 після місцевих виборів.