Степанов назвал правила безопасности, необходимые для соблюдения на избирательном участке

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Все лица, обеспечивающие избирательный процесс на местных выборах 25 октября, должны находиться в масках и защитных щитках, а избиратели не должны передавать паспорта в руки членам избирательных участков. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Все лица, обеспечивающие избирательный процесс и находящиеся в помещении избирательной комиссии для голосования, обязаны быть одеты в защитную маску или респиратор и в защитный щиток. Мы говорим о всех людях - это и члены избирательной комиссии, наблюдатели, полицейские, работники учреждений, принимающих непосредственное участие в процессе голосования", - отметил он.

По его словам, в случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии все остальные члены избирательной комиссии могут продолжать работать, если у них нет признаков респираторного заболевания или они не имели контакта с выявленным больным COVID-19 без средств защиты.

"Во время голосования избирателю необходимо самостоятельно, не передавая документ в руки члена избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство. При этом избиратель лично перелистывает страницу документа для полного ознакомления его данных с членами избирательной комиссии. Не надо передавать документ в руки", - добавил Степанов.

Министр отметил, что на каждом избирательном участке должны быть установлены урны для использованных средств индивидуальной защиты, которые надо обязательно потом утилизировать, и это должно происходить в специальном помещении.

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"На специальных избирательных участках могут устанавливаться дополнительные противоэпидемические мероприятия в соответствии с установленным режимом пребывания. Специальные избирательные участки, образованные в стационарах учреждений здравоохранения, в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательных комиссий, официальным наблюдателям, полицейским и другим лицам, обеспечивающим избирательный процесс, находящимся в помещении избирательной комиссии, рекомендуется не позднее, чем за 72 часа до дня выборов пройти ПЦР-тестирование на COVID-19", - подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, людям, которые от COVID-19 лечатся амбулаторно или с подозрением на него находятся на самоизоляции, необходимо предупредить об этом избирательную комиссию и предоставить справку от семейного врача для подтверждения.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал правила, которые необходимо соблюдать во время визита на избирательный участок 25 октября во время голосования, и подчеркнул важность этих правил.

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Некоторое время шли слухи о вероятности их переноса, однако на данный момент выборы таки должны состояться этого числа.

Между тем лидерами по показателям заражения коронавирусом остаются: столичный регион, Харьковская, Одесская области.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявили, что не исключают вспышки COVID-19 после местных выборов.

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