Степанов нагадав, як людям із COVID-19 або з підозрою на нього проголосувати на виборах

“В нас є виборці, які підлягають самоізоляції — це люди, які хворіють амбулаторно або є контактними, вони перебувають на самоізоляції, обов’язково до 20:00 п’ятниці, тобто завтрашнього дня ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції і хочете проголосувати з дому. Для цього вам треба надати медичну довідку, яка це підтверджує. Цю довідку можна взяти у свого сімейного лікаря. Часто питають як вийти і взяти довідку, є близькі ваші люди, які в змозі взяти цю довідку, просто здзвонитися з сімейним лікарем, що прийде така людини і віднесе довідку до виборчої комісії, щоб було підтвердження”, — зазначив він.

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Окрім того, міністр нагадав про важливість провітрювання приміщення на виборчих дільницях.

“Члени виборчої комісії та особи, що забезпечують виборчий процес у приміщенні виборчої комісії перед входом до цих приміщень повинне розміщуватися нанесення розмітки щодо дотримання соціальної дистанції...Важливо провітрювати приміщення виборчої дільниці, якщо це дозволяє погода”, — додав Степанов.

Так, чергові місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав правила, яких необхідно дотримуватися під час візиту на виборчу дільницю 25 жовтня під час голосування та наголосив на важливості цих правил.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чи слід очікувати сплеску захворюваності на COVID-19 після проведення місцевих виборів 25 жовтня.

З початку пандемії в Україні зафіксовано 322 879 хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 053 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 043 людей, з них за добу — 116.