Степанов: готується пом'якшення карантину з 11 травня

“Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину. І я ще раз хочу наголосити — ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом’якшення карантинних заходів вже з 11 травня. Всі ці наші пом’якшення грунтуються на думці фахівців, епідеміологів, вірусологів, які знають, як себе треба поводити в такій ситуації пандемії”, - сказав міністр.

За його словами, пом’якшення з 11 травня будуть вводитися, адже це зараз дозволяє ситуація.

“Ці пом’якшення, які ми будемо робити, вони будуть грунтуватися на тих даних, які в нас є. І ми будемо впевнені, що вони в майбутньому не погіршать ситуацію”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, як повідомляла лікар-епідеміолог Ольга Голубовська, після пом’якшення карантинних заходів в Україні буде зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, тому зараз не можна вважати, що ми фіксуємо спад захворюваності.