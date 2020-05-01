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Степанов: готується пом'якшення карантину з 11 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. З 11 травня в Україні будуть пом’якшувати карантинні заходи, які будуть грунтуватися на думці фахівців, щоб не погіршити ситуацію з коронавірусом в Україні. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов: готується пом'якшення карантину з 11 травня

“Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину. І я ще раз хочу наголосити — ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом’якшення карантинних заходів вже з 11 травня. Всі ці наші пом’якшення грунтуються на думці фахівців, епідеміологів, вірусологів, які знають, як себе треба поводити в такій ситуації пандемії”, - сказав міністр.

За його словами, пом’якшення з 11 травня будуть вводитися, адже це зараз дозволяє ситуація.

“Ці пом’якшення, які ми будемо робити, вони будуть грунтуватися на тих даних, які в нас є. І ми будемо впевнені, що вони в майбутньому не погіршать ситуацію”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, як повідомляла лікар-епідеміолог Ольга Голубовська, після пом’якшення карантинних заходів в Україні буде зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, тому зараз не можна вважати, що ми фіксуємо спад захворюваності.

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