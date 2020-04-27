Після пом’якшення карантину буде зростання захворюваності на COVID-19 – Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Після пом’якшення карантинних заходів в Україні буде зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, тому зараз не можна вважати, що ми фіксуємо спад захворюваності. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
Відповідаючи на запитання, чи можна говорити вже про спад захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні, Голубовська відповіла: "Ні, не можна. Ми всі в ізоляції, ми дотримуємося обмежувальних заходів, коли вони будуть пом'якшуватися, ми будемо бачити зростання захворюваності. Ми не знаємо, як буде вести себе вірус влітку".
За її словами, влітку коронавірусна інфекція повинна зменшуватись і знову повинна бути хвиля, починаючи з осені.
"Але повторюю, оскільки вірус може мати штучне походження, закономірності бути не може", - додала Голубовська.
Нагадаємо, як повідомила Голубовська, у світі обговорюють, що коронавірус з’явився, ймовірно, незвичайним шляхом. Окрім того, через пандемію, людей з іншими захворюваннями позбавили права на медичну допомогу.