Після пом’якшення карантину буде зростання захворюваності на COVID-19 – Голубовська

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Після пом’якшення карантинних заходів в Україні буде зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, тому зараз не можна вважати, що ми фіксуємо спад захворюваності. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.